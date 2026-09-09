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Andressa Urach desiste de colocar próteses de 2.000 ml nos seios

Influenciadora, que já usa implantes de 1.000 ml em cada mama, desistiu do procedimento após orientação médica

Hannah Franco

Andressa Urach revelou que desistiu de colocar próteses de 2.000 ml em cada seio. A influenciadora, que atualmente possui implantes de 1.000 ml em cada mama, chegou a considerar dobrar o volume, mas mudou de ideia após conversar com especialistas sobre o procedimento.

Em entrevista à StyleCruze Magazine, de Nova York (EUA), Urach contou que a possibilidade chegou a ser considerada porque gosta de transformações mais exageradas. No entanto, a necessidade de encomendar uma prótese específica fez com que ela desistisse da cirurgia.

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"Eu ainda pensei em aumentar mais, porque gosto de exagero, mas conversei com o médico e entendi que já seria outra situação. Quando soube que teria que encomendar uma prótese específica para mim, preferi desistir", relatou.

A influenciadora também afirmou que passou a entender melhor os próprios limites ao decidir sobre novos procedimentos.

"Acho que também chega uma hora em que você precisa saber até onde quer ir", explicou.

Atualmente, Urach utiliza próteses de 1.000 ml em cada mama. Em 2021, os implantes tinham 590 ml por seio. O volume foi aumentado para 1.000 ml em 2024.

Andressa afirmou que a relação com procedimentos estéticos começou ainda na adolescência e está ligada à forma como passou a enxergar a própria aparência.

"Na adolescência eu me achava muito feia e, de alguma forma, poder mudar coisas que me incomodavam me ajudou a me gostar mais", afirmou. "Eu sei que muita gente não entende, mas faz parte da minha história", disse.

A criadora de conteúdo já realizou mais de 50 procedimentos estéticos. Entre eles estão intervenções no rosto, alterações na cor dos olhos e a bifurcação da língua.

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