Influencer que debochou de aglomeração segue em coma, mas tem quadro de saúde estabilizado

A família deYgona Moura, internada na UTI de um hospital em São Paulo com um grave quadro de Covid-19, usaram as redes sociais para atualizar as informações sobre a influencer que, segundo eles, se mantém estável.

"Ygona ainda está intubada e em coma. O quadro se mantém estável e sem nenhuma previsão. Continuamos firmes na fé", escreveram no perfil de Ygona no Instagram.

Recentemente, Valéria Cardoso, mãe da influenciadora, precisou desmentir os boatos sobre a morte de Ygona. "O estado dela ainda é bem grave, porém estável, graças a Deus", dizia mensagem publicada no Stories do Instagram."Estamos em oração dia e noite pela vida dela. Informações sobre seu estado de saúde só serão postadas pelo Instagram dela. Qualquer informação que não for por este canal ou postada por mim é fake", avisou ela.

Polêmica na pandemia

Ygona ganhou notoriedade nas redes sociais após minimizar a covid-19. Em janeiro, ela postou vídeos relatando suas noites de aglomeração. "Gente, que noite foi essa? Noite de aglomeração com sucesso.""Aglomerei mesmo e recebi bem para isso", informou. "Hoje, estou aqui pela Tiradentes, estou caçando um baile, quero aglomerar de novo, estava morrendo de saudade de aglomerar", disse ela, à época. Dias depois, Ygona foi internada.