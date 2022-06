Influencer afirma que foi abusada por Edi Rock, do Racionais; rapper nega

O rapper Edi Rock, do grupo Racionais MCs, foi acusado de estupro pela conselheira sexual e doula de parto Juliana Thaisa. Nas redes sociais, ele negou que tenha cometido o ato. A denúncia foi arquivada pela Justiça.

No Instagram, a acusadora fez um desabafo, expondo o suposto assédio sexual. Nas publicações, Thaisa mostra vídeos em que Edi aparece nos corredores do prédio em que ela mora. As imagens mostram as movimentações do rapper e de funcionários do prédio que teriam tentado ajudá-la. A influencer explicou que tentava fugir de casa com a filha, mas foi impedida pelo rapper.

Como ela mesmo relata, um boletim de ocorrência chegou a ser registrado em 1º de junho de 2021, mas Juliana conta que não foi ouvida pela Justiça. “Processo arquivado não inocenta abusador. Só existe para invalidar e silenciar as vítimas porque o sistema é patriarcal, machista e misógino”, escreveu na rede social.

Com a repercussão, Edi Rock publicou uma mensagem nas redes sociais, afirmando que o relato é mentiroso. “Sobre as acusações contra mim nas redes, já foi comprovado pela justiça que é mentira! Os fatos expostos tornaram a narrativa apresentada ilegítima e caluniosa. Meus advogados cientes, tomaram as medidas cabíveis.”, declarou o rapper.

O grupo Racionais MCs, composto por Edi Rock, Mano Brown, KL Jay e Ice Blue, ainda não se pronunciou sobre as acusações.