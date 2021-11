Homem tenta vender fotos do corpo de Marília Mendonça no IML

Uma atitude considerada desrespeitosa contra a cantora Marília Mendonça, morta em um trágico acidente aéreo, na última sexta-feira (5), revoltou internautas nas redes sociais. Um homem teria tentado vencer as fotos do corpo da cantora no IML por R$ 20 mil reais. O negócio, claro, não passava de um golpe e foi desmentido pela assessoria da artista. As informações são da colunista Fábia Oliveira.

Em um comunicado, a equipe da cantora sertanejo afirmou que as imagens eram falsas e tudo não passava de mentira. O suspeito teria usado o nome do médico de Marília para aplicar o golpe. "Ninguém tem foto! Graças a Deus, ninguém tem foto dessa menina no IML, ninguém tem foto de Marília no caixão", garantiu a assessoria.