Homem-aranha ‘invade’ show da cantora Manu Bahtidão: ‘Susto’

A cantora Manu Bahtidão compartilhou com os seguidores do Instagram um momento muito divertido que aconteceu em seu show, no último domingo (14), em Amapá. Pelos stories, ela mostrou a visita inusitada que recebeu durante a apresentação e se divertiu muito relembrando da cena.

Ao lado do marido e empresário, Anderson Garcia, a cantora falou sobre o momento em que um rapaz, fantasiado do personagem homem-aranha, subiu no palco e começou a dançar. A animação e diversão foi tanta que o público adorou a encenação e passou a incentivar a brincadeira.

“Eu tô conversando aqui, lembrando do show de ontem. Menina, até o homem-aranha apareceu”, disse Manu. E o companheiro falou da surpresa: “Quando eu vi, tomei um susto”, afirma Andreson.