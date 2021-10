'Hoje eu consegui', diz Gil do Vigor sobre realização de sonhos para a família

Gil do Vigor lembrou dos tempos difíceis com a mãe, dona Jacira, e da promessa feita após serem retirados de uma casa alugada por falta de pagamento no Programa de Ana Maria Braga. “Uma vez, o dono da casa, morava em cima e a gente embaixo. Ele cortou a energia e disse que era para a gente sair de casa, fomos jogados no meio da rua. Mainha começou a chorar. Vi ela passar tanta coisa e disse que ela não merecia e que um dia daria o mundo todinho para ela”, conta.

O ex-BBB ressaltou que hoje consegue ajudar a família. O economista também se dedica aos estudos nos Estados Unidos, fazendo PhD na Universidade da Califórnia. Ele comemorou ter cumprido a promessa.

“Hoje eu consegui. Dou para minha família tudo que desejei. Não tem como dar errado. Daqui para frente, é trabalhar mais porque queria ajudar outras pessoas a realizarem seus sonhos”, agradece. Gil do Vigor terminou o reality show em quarto lugar, mas foi amado pelo público e pelas marcas de publicidade.