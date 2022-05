Gusttavo Lima recebe R$ 600 mil já pagos de show cancelado em Minas

Gusttavo Lima estava contratado para realizar um show na cidade de Conceição do Matro de Dentro, em Minas Gerais, no próximo dia 20 de junho. Mas o show foi cancelado pela prefeitura e os R$ 600 mil já pagos ao cantor não poderão ser devolvidos, pois as cláusulas do contrato estabelecem o pagamento de 50% do valor faturado, que foi de R$ 1,2 milhão, em casos de suspensão ou rescisão de contrato.

A prefeitura da cidade anunciou o cancelamento do contrato devido à repercussão negativa do valor elevado do cachê do sertanejo. O motivo da polêmica é que o dinheiro do show saiu da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais, que é destinado a investimentos em educação, saúde ou infraestrutura da cidade. O Ministério Público de Minas Gerais chegou a pedir uma investigação do caso.

Gusttavo Lima recebido 50% do cachê no dia 11 de abril e receberia o restatante em até cinco dias antes da apresentação, segundo o Uol. Além disso havia despesas com hospedagem e alimentação do artista e da equipe de 40 pessoas.

A assessoria do cantor não comentou o assunto. Já o advogado da prefeitura, Anderson do Patrocínio, explicou que a administração pública tem a prerrogativa de anular os próprios atos, mas ele avi aguardar o posicionamento do Tribunal de Contas e do Ministério Público.

Ao todo, a prefeitura contratou 16 shows que somam R$ 2,3 milhões. Além de Gusttavo Lima, as apresentações trazem outros artistas de fama nacional, como Bruno e Marrone e Israel e Rodolffo.