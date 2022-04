Gusttavo Lima fará show para 62 mil no Mineirão

Gusttavo Lima leva o o novo show do seu "Buteco" para o estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, neste sábado (23/4), a partir das 17h. O cantor fará o novo show 'Buteco do Gusttavo Lima' para a gravação do próximo DVD ao vivo. O evento esgotou a venda de 62 mil ingressos há dois meses. Com isso, o astro bate o próprio recorde de público, que foi de 57 mil pessoas no mesmo local, em 2019.

Gusttavo vai gravar duas músicas inéditas ao vivo durante a apresentação, usando uma nova guitarra especialmente importada dos Estados Unidos para a ocasião.

O show terá as participações especiais banda Jota Quest e as duplas César Menotti e Fabiano, Dubdogz e Bruno e Denner. No final do evento, Gusttavo vai cantar músicas em voz e violão.

Uma super produção foi preparada para o evento: palco do show e cenário com 60 metros de extensão e 15 metros de altura; 5 toneladas de equipamentos de som e luz de led; e uma passarela de 34 metros de extensão ligando dois palcos, onde a segunda estrutura, terá dois andares e 6 metros quadrados.