Gretchen revela motivo do término do casamento e fala sobre traição de ex-marido

O português Carlos Marques, que morreu na última sexta-feira, 12, ficou conhecido por ser ex-marido de Gretchen. Juntos eles participaram de um reality para casais, em 2018. Após esse ocorrido, a artista resolveu expor o motivo do fim do seu 17º casamento.

Agora Gretchen é casada com o seu 18º marido, que é o paraense Esdras de Souza.

A artista falou sobre o término ao responder a um seguidor no Instagram: "Ele tinha uma amante há um ano já, quando eu descobri e me separei. Que, inclusive, foi a tal que ele se casou logo depois de mim. Antes dessa".

Sem expor na ocasião o motivo do término, Gretchen lembra que divulgou um comunicado afirmando que a decisão foi "tomada em comum acordo" e que manteria uma "linda e eterna amizade" com Carlos Marques. Porém, os dois romperam e não tiveram mais nenhum contato, motivo pelo qual ela optou por não fazer nenhuma declaração sobre a morte do português.

Carlos tratava uma leucemia e estava internado em um hospital em São Paulo. Ele era casado com a brasileira Silmara Leitem. Porém, esta não é a mulher citada por Gretchen. Foi a advogada paulistana chamada Flávia que namorou o português após a separação com a artista.