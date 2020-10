Gretchen posa com filho, marido, nora e neto: 'como eu amo vocês meus amores!'

Visitando o filho Thammy, a nora Andressa Brito e o netinho Bento, Gretchen comparitlhou cliques da família feliz no seu Instagram. Ao lado do maridão, Esdras Souza, Gretchen republicou a foto do perfil da nora com a legenda: "Ah, como eu amo vcs meus amores!".

Esse foi o primeiro encontro da família após o casamento de Gretchen, realizado em Belém e para onde Thammy não pôde comparecer com o filho e a esposa.

"Em foto publicada no Instagram, Andressa disse "Se o povo soubesse o quanto a gente se diverte juntos! Família", escreveu a influenciadora digital. "Nós amamos essa nossa família linda e divertida", respondeu a sogra.