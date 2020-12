Gretchen alfineta internautas que criticam a sua aparência jovial: 'Dinheiro sem genética não rola'

Gretchen decidiu rebater os comentários negativos que recebeu após ter postado uma foto em seu Instagram na manhã desta quinta-feira (3). Usando top cropped, ela respondeu internautas que afirmam que a cantora mantém aparência jovial “apenas porque tem dinheiro”.

"Mores, eu postei uma foto, linda por sinal, feita pelo meu marido (o músico Esdras de Souza), em Salinas, e aí tem umas pessoas falando assim: 'É, mas se não fosse o dinheiro, mas se não fosse o dinheiro'. Minha gente, dinheiro sem genética não rola", disse, em seus stories.

"Você pode ter o dinheiro que for, fazer a plástica que for, se você não se cuidar, se você não tiver genética, se você não treinar, se você não tomar vitaminas, se você não fizer reposição hormonal, não adianta porque o dinheiro não paga essas coisas, entendeu amores? Só explicando pra essas pessoas que acham que só o dinheiro é que faz a gente ficar bem, não, meu amor. Vem daqui ó, tem que sair daqui pro resto do corpo", concluiu ela, alfinetando as pessoas que fizeram críticas maldosas.