Grazi sobre saída da Globo: 'Estou do lado da humanidade'

Grazi Massafera demonstrou insatisfação com o atual governo em suas redes sociais e foi criticada por um internauta. Nos comentários, ele comparou seu posicionamento com o da Globo. A atriz aproveitou para rebater e revelou que em breve sairá do grupo. “Não estou do lado da Globo. Inclusive vou sair em breve. Estou do lado da minha consciência, caráter e humanidade, minha senhora”, escreveu. Com informações da coluna do Léo Dias.

Grazi criticou a gestão do presidente durante a pandemia e compartilhou uma imagem de uma pessoa protestando com um cartaz escrito: “Quem você perdeu por 1 dólar?“.

“Não dá mais pra ignorar que estamos em perigo. Estamos tão desesperados que mais uma vez milhares de pessoas, com máscara, foram gritar em plena pandemia. Estamos falando de vidas que não foram poupadas, histórias que não foram contadas por puro descaso. Vidas perdidas pelo ódio, pela imprudência e pela violência. Descaso de gente que, em vez nos comandar, nos condena ao perigo, a morte.”