Grávida, Simone mostra projeto do quarto de Zaya: 'Milionário'

Simone compartilhou com os fãs, por meio de vídeo em seu canal no Youtube, o projeto de quarto da filha que espera com Kaká Diniz, Zaya. Nas imagens, a cantora mostrou o que já tem no cômodo em que fará para a bebê, os presentes enviados por fãs e, com o arquiteto Alexandre Milhomem divulgou em primeira mão o esboço do que está sendo criado para o local.

No início do vídeo, Simone mostrou o closet da filha, recheado de presentes de fãs. "Não comprei nada. Todos esses cobertores, coisas de trocar, foram eles que me deram", contou ela.

A cantora ainda mostrou um espaço, no quarto de Zaya, em que está utilizando para fazer as gravações do The Voice Kids. "Eu sento nessa cadeira, que é como se estivesse no programa ao vivo e vou comandando as minhas crianças daqui. E aí a magia acontece. Vocês nem imaginam que é um telão desse vermelho", disse, bem-humorada.

Na sequência, Simone e Alexandre começaram a mostrar o projeto do quarto de Zaya, que terá os tons de dourado e branco. "O projeto é um bafão", brincou o arquiteto, sendo completado pela cantora: "É milionário".

De acordo com o arquiteto, todos os móveis serão exclusivos: "Você não vai encontrar em outro local".