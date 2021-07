Grávida, atriz Maria Flor é afastada da novela 'Um lugar ao sol'

Maria Flor está esperando seu primeiro filho. Como a lei determina que gestantes não podem trabalhar presencialmente durante a pandemia, ela deixará o elenco da novela das 21h “Um lugar ao Sol”, de Licia Manzo. Renata Gaspar deverá substituí-la no papel de uma manicure que sofre violência doméstica.

“Estamos gravando bem devagarzinho. É uma rotina muito cuidadosa e a Globo é muito séria em relação a protocolos. A gente testa (para a Covid-19) de dois em dois dias. Quem está gravando muito testa, às vezes, todos os dias”, disse a atriz, de 37 anos, em entrevista a Zeca Camargo.

Maria, de 37 anos, é casada há quatro com Emanuel Aragão. Eles começaram a namorar em agosto de 2014. Os dois fazem juntos o canal do YouTube “Flor e Manu”, em que contam sua rotina e dão dicas de relacionamento para o público.

Em entrevista em 2019, a atriz afirmou que ainda tinha dúvidas sobre maternidade: “Não sei se quero. Preciso fazer tanta coisa ainda. Quero dirigir produções, ver peças, ler livros... Não sei se tenho tempo, se isso caberia na minha vida hoje. Não me vejo sendo mãe”.

Há uma ano, a atriz passou por um susto: ela sofreu ameças e precisou parar de sair de casa. Tudo começou quando ela publicou um vídeo em que faz críticas ao presidente Jair Bolsonaro. Durante a pandemia, a atriz expressou sua revolta com o governo federal criando a personagem Flor Pistola, que dá expediente em seu perfil no Instagram. Foi também durante a quarentena que a atriz finalizou o livro “Já Não Me Sinto Só”, romance lançado no mês passado pela editora Planeta.