Gracyanne Barbosa impressiona fãs ao posar seminua exibindo os músculos

Gracyanne Barbosa impressionou os fãs na noite da última segunda-feira (30), ao postar nas redes sociais uma foto topless, mostrando os músculos definidos e a marquinha da parte de cima do biquíni.

Considerada por muitos internautas como “musa fitness”, a digital influencer continua seguindo todos os treinos a rigor e tomando cuidado da forma física mesmo de quarentena. Em outubro, antes de começar um treino, ela usou a balança e disse quanto está pesando atualmente: 81,3 quilos.

Gracyanne também chegou mostrar os calos que tem na mão por pegar muito peso na academia. "Eu corto os calos com alicate", disse ao mostrar as mãos, nos stories do Instagram.