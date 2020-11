Glenn Close afirma que Fernanda Montenegro merecia ter levado Oscar em 1999

Glenn Close afirmou que Fernanda Montenegro merecia ter levado o Oscar de Melhor Atriz "Central do Brasil" durante entrevista ao ABC News para promover o novo filme "Era uma vez um sonho".

A atriz relembrou a sua reação quando Fernanda Montenegro perdeu o Oscar em 1999 para Gwyneth Paltrow.

"Honestamente, eu nunca entendi como é possível comparar atuações. Eu me lembro do ano em que Gwyneth Paltrow ganhou da atriz incrível de Central do Brasil. Eu pensei: 'O que? Não faz sentido'", disse Glenn.

O longa brasileiro levou uma série de prêmios, como o Globo de Ouro, o BAFTA, além de três categorias no Festival de Cinema de Berlim, incluindo a de Melhor Atriz para Fernanda.

Gwyneth já foi indicada sete vezes nas categorias como Melhor Atriz e Atriz Coadjuvante no Oscar, mas nunca venceu.

Veja a entrevista completa: