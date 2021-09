Gisele Bündchen defende modelo antivacina e é detonada por seguidores

Gisele Bundchen vem sofrendo críticas de seus seguidores após sair em defesa de Doutzen Kroes, ex-modelo da Victoria's Secret, que declarou em um post no Instagram que não irá tomar a vacina contra covid-19, indo contra as recomendações da OMS.

Em defesa da holandesa, Gisele comentou. "Eu conheço Doutzen e ela é uma pessoa gentil e amorosa. Eu não posso acreditar no ódio dirigido a ela porque ela expressou seus sentimentos. Me entristece ver todo o julgamento e a falta de empatia no coração de tantas pessoas. O ódio não é a resposta. A única maneira de criar um mundo melhor é por meio da compaixão e da aceitação. Eu convido você a silenciar sua mente e ir fundo para encontrar o amor em seu coração para podermos todos nos unir em paz e criar harmonia em nossas vidas e em nosso mundo. Precisamos disso mais do que nunca".

A fala não foi bem vista por vários internautas, principalmente os brasileiros, que se mostraram desapontados com a modelo. "Gisele, por favor. Você veio de um país que acredita em vacinas, que erradicou várias doenças por causa das vacinas. Discurso 'gratiluz' agora? Uma pena. Ser a favor de criar uma harmonia no mundo e na natureza também passa por proteger a humanidade contra doenças", comentou uma fã. "Não dá pra tratar com amor quem escolhe ser contra a ciência e, principalmente, contra a vida", disse outra seguidora.

No Twitter, os usuários apontaram os discussos ambientalistas da brasileira, confira: