Giovanna Ewbank encanta ao posar com caçula, que 'faz bico' para a câmera: 'Igual ao do Gagliasso

Giovanna Ewbank deixou os fãs encantados ao posar com Zyan, seu filho caçula com o ator Bruno Gagliasso, nesta segunda-feira. No registro, o pequeno de três meses encara a câmera e faz até um biquinho para o clique, que, segundo a atriz e apresentadora, é igual ao do pai.

"Canguruzinho sempre grudado na mamãe", derrete-se Ewbank.

Internautas ficaram encantados com o registro. "E esse bico, gente", diz, encantada, a atriz Camila Queiroz. "Igual ao do (Bruno) Gagliasso", responde Ewbank. E não é só ela que achou o rapazinho a cara do pai, não. Fãs tem a mesma opinião.

"Ele tá a cara (do Bruno), mesma expressão", descreveu uma fã. "Cara do papis", comentou outra. "Igualzunho ao Bruno", surpreende-se ainda outra admiradora do casal.

Zyan é o filho Caçula e Giovanna e Bruno, que também são pais de Titi e de Bless.