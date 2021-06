Gilberto pede respeito a Karol Conká, mas diz não querer amizade com a rapper

Gilberto Nogueira afirmou não querer amizade com Karol Conká e que parou de seguir Viih Tube, após o final do “BBB 21”. As declarações do economista foram dadas em entrevista para a Blogueirinha.

Ao ser questionado se falou com Karol Conká após o episódio 101 do “BBB 21”, o pernambucano foi bastante sincero, e afirmou que não mantém contato com a rapper desde então e que não quer amizade com ela fora da casa. No entanto, ele afirmou que a artista merece ser respeitada e os ataques sofridos por ela não se justificam.

"Não tem nada a ver ela ser atacada, ela merece respeito, só que amizade eu não quero não", declarou. "Ela me desestruturou emocionalmente, eu fiquei mal aquele dia, eu fiquei mal ao ponto de querer sair do programa", disse Gil, lembrando uma briga com Arthur, ressaltando que Karol Conká "merece respeito e tem que seguir a vida dela aqui fora".

Ainda, Gil revelou que após assistir algumas cenas do programa, ele parou de seguir a Viih Tube no Instagram. "Quando eu saí do programa, eu fui bombardeado de informações, na hora eu parei de seguir", disse ele ao relembrar o episódio no qual, após uma discussão com a Pocah, a youtuber falou mal do brother. "Ela veio ao vivo dizer que nunca tinha falado de mim, sendo que ela desceu a lenha em mim pelas minhas costas".

Nesse momento, a Blogueirinha disse que "todo dia" a youtuber falava do acadêmico. Gil afirmou que "isso passou, são coisas do jogo, fica no jogo" e que "aqui fora a gente conversa, se estiver [no mesmo ambiente] eu vou dar oi, bom dia, boa tarde, vou sorrir, de boa".

Por fim, Gil do Vigor contou que sente um carinho bastante especial por Sarah Andrade e pela campeã do programa, Juliette Freire, com quem, juntos, formaram o grupo conhecido como "G3". "Meus sentimentos por elas duas é sincero", finalizou.