Geisy Arruda sobre namoro com menina aos 15 anos: 'Eu pulava o muro'

Bissexual assumida desde 2019, Geisy arruda fez algumas revelações sobre sua orientação sexual durante a adolescencia, em entrevista para Rafinha Bastos. Ela contou que sua mãe não aceitou logo de cara suas escolhas: "Quando tinha 15 anos, eu namorei uma menina. Nossa, minha mãe quase cortou os pulsos, quase ficou depressiva. Ela falava que não me criou para isso", declarou Geisy.

A famosa contou como foi seu primeiro relacionamento com uma pessoa do mesmo gênero. "Minha ex era bem 'menininho', tinha cabelo curto, usava roupa masculina. Eu adorava. Para minha mãe, eu era o desgosto da família. Não dava para ficar com ela (namorada) em casa, eu pulava o muro", relembrou na entrevista.

Aos 31 anos, Geisy Arruda contou que desde nova teve a liberdade de não gostar de gênero. "Eu gosto da pessoa", explicou. "Às vezes eu gosto de uma pessoa, às vezes eu gosto de várias pessoas'', revelou.

A modelo também falou sobre sua preferência em relacionamentos lésbicos. "Quando era mais nova, gostava de um estilo mais 'boyzinho'. Hoje, estou em uma pegada mais diferente, o que me atrai é o mulherão", deu o recado.