Geisy Arruda rebate comentário machista na web: 'Sensualidade não anula minha inteligência'

Geisy Arruda rebateu o comentário machista de um seguidor que criticou suas postagens sensuais nas redes sociais. Em resposta, feita nos stories do Instagram, na manhã de hoje (15), ela afirmou que "sua sensualidade não anula sua inteligência", ironizando as tentativas de "limitar as mulheres" e exaltando a liberdade feminina para conciliar beleza e sucesso.

"Pasmem: uma mulher pode ter uma bunda bonita e ser bem sucedida. A minha sensualidade não anula minha inteligência e muito menos diminui o meu caráter. Pequeno aqui só o seu bom senso, meu caro, macho escroto", escreveu ela ao repostar o comentário do rapaz.

Tô impressionada, gente, que eu acordei aqui, aí fui olhar os directs e o rapaz falou pra eu usar meu cérebro ou fazer um pornô logo. Como vocês limitam as mulheres, né? Como vocês subestimam uma mulher. Uma mulher ela pode ser tanta coisa, ela pode ser a porra que ela quiser como empreendedora", disse.

"Eu estou aqui no meu apartamento novo, tenho que levantar pra levar meu cachorro pra fazer xixi e às 14h o rapaz vem arrumar meu aquecedor, e eu estou aqui pensando, eu não tenho muitas opções, né: ou me comportar ou fazer pornô. Caramba, que limitação, eu odeio que me limitem, então foda-se. Bom dia", concluiu Geisy.