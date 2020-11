Gabriela Pugliesi mostra coleção de brinquedos eróticos e dá dicas na web

Gabriela Pugliesi mostrou aos seguidores na noite da última quinta-feira (26), nas redes sociais a sua coleção de brinquedinhos eróticos e deu muitas dicas como usá-los.

“O melhor vibrador da vida é esse aqui. Ele faz miséria. Você não dá nada a hora que ele chega. Você bota ali e ele suga", diz, mostrando nos stories um pequeno brinquedo amarelo e branco. "É surreal, você chora de desespero".

A digital influencer também recomendou o uso de gel térmico. Você não vive sem. Ele esquenta e esfria", explicou.

No início do ano, Pugliesi foi “cancelada” por ter participado de uma festa em plena pandemia do coronavírus.

De acordo com a coluna de Fefito, no UOL, a blogueira é uma das sondadas para participar do BBB 21.