Gabriel Medina e Ísis Valverde teriam passado o fim de semana juntos

A atriz Isis Valverde e o surfista Gabriel Medina estariam vivendo um affair. O perfil “Gossip do Dia”, do Instagram, publicou nesta segunda-feira (21) que os dois passaram o fim de semana juntos na casa dela, uma mansão de luxo num condomínio fechado localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

VEJA MAIS

Em janeiro, Medina se separou da modelo Yasmin Brunet. Ísis também anunciou o fim do casamento com o modelo e empresário André Resende, com quem tem um filho de três anos. Segundo o perfil Gossip, há alguns dias as duas celebridades também começaram a seguir um ao outro no Instagram.

O atleta e a artista ainda não comentaram nada sobre a notícia de um possível romance entre os dois.