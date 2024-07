Fundação de Beyoncé doa R$150 mil para bolsas para estudantes na Bahia

A cantora norte-americana Beyoncé iniciou um programa de bolsas, através de sua fundação, a BeyGOOD, para estudantes da Universidade do Estado da Bahia (UNEB). A notícia foi divulgada nesta quarta-feira (24), anunciando que a artista fez uma doação no valor de R$ 150 mil para financiar os estudos de universitários do estado brasileiro.

Vale lembrar que a artista já havia surpreendido seus fãs baianos quando apareceu de surpresa em um evento, em dezembro do ano passado, realizado em Salvador, capital do estado.

Segundo o site da UNEB, o projeto tem como iniciativa apoiar estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, os oferecendo uma oportunidade para o desenvolvimento educacional. O programa de Bolsas REINASSANCE 2024 contemplará, ao todo, 15 estudantes, e quem for selecionado receberá uma bolsa de aproximadamente 10 mil reais.

Em maio deste ano, a página oficial da fundação já havia falado sobre a chegada do programa no Brasil, em post que pedia doações para as famílias afetadas nas enchentes do Rio Grande do Sul.

"O Brasil é muito importante para a BeyGOOD e nosso trabalho no país começou há mais de 10 anos em parceria com a CUFA (...) Escolhemos a Universidade do Estado da Bahia (UNEB) para receber as bolsas pelo Programa de Bolsas REINASSANCE na cidade de Salvador", diz a legenda da publicação.

