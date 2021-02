Fora da prioridade de vacinação, Mamma Bruschetta é vacinada contra covid aos 71; entenda

Aos 71 anos, Mamma Bruschetta ganhou a primeira dose de imunização contra a covid-19. Ela contou que, apesar de ainda estar abaixo da atual faixa de vacinação, que compreende idosos entre 85 e 89, ela conseguiu ser vacinada graças ao novo procedimento da Prefeitura de São Paulo, que disponibiliza doses excedentes no fim do dia para maiores de 65 anos que fizeram o cadastro em seu sistema, já que os imunizantes têm uma validade muito curta depois de abertos.

"Xô Covid. Quase imunizada, em dias difíceis uma esperança. Obrigado @butantanoficial", escreveu ela, que recebeu a CoronaVac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com a instituição paulistana.

No vídeo que acompanhou a legenda, Mamma citou a "esperança" com o imunizante e mostrou todo o processo de aplicação da vacina, pedindo para o enfermeiro mostrar a seringa antes e depois do procedimento. "É uma bênção de Deus poder usufruir desse milagre que é a vacina", comemorou a apresentadora, que poderá tomar a segunda dose daqui 14 dias.