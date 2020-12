'Foi tão violento', relembrou Leão Lobo sobre estupro coletivo

Em entrevista, o apresentador Leão Lobo relembrou o episódio de agressão e estupro coletivo que sofreu quando tinha 16 anos de idade.

"Estava em Mongaguá (São Paulo), quando vi um rapaz deitado a areia e o achei muito bonito. Fui e voltei, até que ele levantou e me chamou para ir a um lugar com ele. Me levou para uma casa e quando cheguei lá tinham mais quatro rapazes. Eles trancaram a porta com um prego e é mais fácil eu te dizer o que não chegou a acontecer ali, de tanta coisa que aconteceu", revelou.

Ele ainda relatou que precisou de terapia para superar o trauma. "Foi tudo tão violento a ponto de eu esquecer. Só consegui lembrar disso de novo na terapia, anos depois, e chorei muito. Fiquei muito mal porque foi bem forte".