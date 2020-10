Florinda Barbosa, mulher de Chacrinha, morre aos 99 anos

Na madrugada desta sexta-feira (16), morreu aos 99 anos, Florinda Barbosa de Medeiros, viúva de Aberlardo Barbosa, o Chacrinha.

Ela morreu de parada cardíaca enquanto dormia em sua casa, no Rio de Janeiro. O enterro está previsto para sábado (17).

Ela completaria completaria 100 anos neste sábado, 41 deles esteve casada com o apresentador. Florinda deixa um único filho vivo, Leleco Barbosa, oito netos e dois bisnetos. No dia 2 de setembro, o outro filho do casal, Jorge, morreu aos 72 anos após contrair o novo coronavírus.