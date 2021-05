Flávia Alessandra surge seminua em pose sensual: ‘Poderosa’

Flávia Alessandra deixou seus fãs e seguidores enlouquecidos com um clique ousado e quente compartilhado no início na sua conta oficial do Instagram. Com o corpaço em dia, a loira investiu no carão e deixou que as curvas ficassem em destaque.

“E ela não passava de uma mulher… inconstante e borboleta”, escreveu ela na legenda das imagens.Na foto, Flávia Alessandra surgiu seminua, enquanto tapava os seios com uma blusa desamarrada. O corpo sensual da atriz foi o grande destaque do registro.

Nos comentários, elogios ao porte físico e declarações de carinho. “Uau! Que linda!”, comentou uma seguidora. “Ta demais em.. Poderosa“, disse outra. “Perfeita? minha filha você elevou o significado dessa palavra não tem nem como descrever a sua beleza”, destacou uma terceira.