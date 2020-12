Flávia Alessandra, Otaviano e as filhas não abrem mão de ritual de Natal

Flávia Alessandra foi diagnosticada com coronavírus no último dia 26 de outubro. Agora, após praticamente um mês de recuperação da covid-19, a atriz resolveu aproveitar o clima natalino e montar a árvore de Natal ao lado do marido, Otaviano Costa, e das duas filhas, Giulia Martins e Olívia Costa. O resultado da produção foi compartilhado no início da noite de ontem (23) em seu perfil oficial do Instagram.

"Nossa árvore-memórias da família Costa! Esse ano pudemos praticar muito o espírito natalino que é cuidar do outro. Então, não abrimos mão do nosso ritual de montar a árvore em família", revelou a atriz.

A decoração foi feita com luzes, as tradicionais bolas, além de fotos da família. "Uma árvore com memórias, para lembrarmos dos momentos mais felizes e agradecemos por chegar até aqu", acrescenta Flávia Alessandra.