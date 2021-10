Fiuk e a namorada trocam declarações de amor com fotos

Fiuk completou 31 anos na última segunda-feira, 25, e a atriz Thaísa Carvalho, chegou aos 24 anos neste sábado, 30, quando o casal comemorou com uma festa na residência da mãe dele, Cristina Kartalian, em São Paulo, com show da dupla sertaneja Otávio & Raphael. O casal assumiu relacionamento em setembro.

O filho de Fábio Júnior fez um post no Instagram em homenagem à amada, contando da amizade que possuem há dez anos e do amor que sente por ela. Tudo isso acompanhado de várias fotos do casal trocando beijos e abraços:

Thaís também postou uma declaração de amor falando da história do casal, além de fotos inéditas dela com o cantor: