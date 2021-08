Fiuk curte a vida pós-BBB 21 com novidades na música e no cinema

Uma das metas de Fiuk ao aceitar o convite para participar do Big Brother Brasil 21 era bombar na carreira musical. E o resultado foi além da expectativa: o cantor saiu fortalecido e sem medo de julgamentos ou do mercado fonográfico. E a visibilidade do reality já está dando frutos. Os novos singles que fazem parte do novo álbum, com previsão de lançamento até o final do ano, ‘Amor da minha vida’ e o pop romântico ‘Big Bang’ somam mais de 5 milhões de visualizações nos clipes.

‘Amor da minha vida’ foi lançada antes da entrada do artista no reality e ficou bastante conhecida durante o período em que ele esteve no confinamento. Já ‘Big Bang’, lançada há dois meses, aproveita a temática do programa e tem a participação de dois amigos do confinamento: Gil do Vigor e Lumena.

‘Big Bang’ foi composta em parceria com Lucas Nage, Vinicius Nage, Jéf, Titto Valle e Caco Grandino, e, em parte, durante o momento em que o cantor estava confinado. “Eu sempre escrevo com esses amigos. Quando entrei no BBB 21, falei pra eles ‘fiquem escrevendo aí e, se surgir alguma coisa, a gente finaliza quando eu sair. Então eles começaram a escrever e eu finalizei”, conta.

O clipe da música também conta com a participação da atriz Dandara Mariana, com quem Fiuk contracenou na novela ‘A Força do Querer’. A participação de Gil do Vigor foi um “plus”, que, segundo o artista, tinha tudo a ver com a canção.

“A música, de certa forma, também traz uma referência ao programa. Então, achei que teria tudo a ver ter o Gil nessa, meu parceiraço”, afirma ele. Os ex-parceiros de confinamento, que “causaram” dentro da casa mais vigiada do Brasil, continuam mantendo uma relação próxima de amizade.

A participação no BBB também ajudou Fiuk a diversificar seu gosto musical. “Saí de lá gostando de pagode, funk, sertanejo, que eu escutava, mas não tinha apego. Estou [escrevendo] meu quarto sertanejo. Eu não sei o que vou fazer com as músicas ainda, não fiz com objetivo nenhum.”

O cantor também revela que tem muitas músicas. “Tenho pop, romântico, samba e samba rock, canções de amor...”. Outro projeto musical de Fiuk é uma canção em parceria com o cantor Jorge Ben Jor, que deve ser lançada em breve.

CINEMA

Nascido em São Paulo, local onde atualmente mora, o filho de Fábio Jr. também possui outros projetos. Além de ‘Me Tira da Mira’, o novo filme, no qual contracenou com a irmã Cléo Pires e o pai Fábio Júnior, o ator também atuou em mais dois filmes que estão para serem lançados, além de um outro longa que está em processo de gravação e um que ainda não foi gravado. Para ele, a atuação é muito especial: “A arte de atuar faz parte da minha carreira e da minha vida”.

A respeito do projeto que gravou em família, o paulista diz que foi uma experiência muito boa: “Foi muito bom gravar, ainda mais em poder contar com a minha irmã e com meu pai nas gravações e sob o incrível olhar de Hsu Chien, diretor do filme”.

O longa é uma comédia policial, onde Fiuk interpreta o personagem Lucas, parceiro de Roberta na polícia, personagem interpretado por Cléo. Ela é uma funcionária da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que durante uma investigação se depara com situações inesperadas e reencontros com o passado. O longa deve estrear no primeiro semestre de 2022.

Sendo o terceiro finalista do Big Brother Brasil 21, o cantor conta um pouco sobre como foi viver em confinamento durante três meses, longe de tudo e todos. “Com certeza, tiro de toda essa experiência um saldo muito positivo. Foi um momento transformador, sendo o começo mais difícil do mundo e o final mais lindo de todos”, diz ele que, assegura estar vivendo um momento dedicado à carreira focado no álbum novo e nos filmes que irá estrear.

Painah Silva - Estagiária sob a supervisão da editora-assistente Clara Costa