Fiorella Mattheis relembra perdas gestacionais: 'Engravidei 5 vezes em 8 meses'; vídeo

Fiorella Mattheis foi a grande convidada do "Mil e Uma Tretas", videocast sobre maternidade apresentado por Thaila Ayala e Julia Faria. Na conversa, a atriz falou sobre suas perdas gestacionais e revelou que engravidou cinco vezes em oito meses.

VEJA MAIS

Segundo Fiorella, após retirar o DIU, dispositivo intrauterino usado como método contraceptivo, a gravidez aconteceu rapidamente. "Ano passado tirei o DIU e engravidei muito rápido, mas foi uma gravidez química. Eu já conversei com mulheres que engravidam e não seguram, como é o meu caso. Tenho muita facilidade em engravidar. Em oito meses eu engravidei cinco vezes. A segunda vez foi tubária. Eu peguei covid-19 e não conseguia voltar", disse ela sobre as perdas, alegando que a decisão de engravidar aconteceu em 2021.

"Sempre sonhei em ser mãe. Tenho uma cartinha da escola, eu na quarta série, falando querer ter filhos, um marido, cachorros. Sempre esteve no meu imaginário de como seria minha casa e constituir minha família. Tentei programar para que eu estivesse inteira nessa situação", contou. Veja:

No bate-papo, as convidadas e apresentadoras falaram sobre o quanto é comum mulheres engravidarem e perderem, mas que o assunto não é abordado. "É realmente uma fase muito delicada, de muito medo e incerteza. E que a mulher fica frágil. A gente quer comemorar uma coisa que é maravilhosa, mas não tem coragem de comemorar porque não sabe o que vai acontecer", completou Fiorella, que espera o primeiro filho do empresário Roberto Marinho Neto, com quem vive um relacionamento longe dos holofotes desde 2017.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)