Fim do namoro de Rubens Barrichello e Paloma Tocci

A jornalista Paloma Tocci pôs fim aos rumores e confirmou o fim do do relacionamento com o Rubens Barrichello. Esta semana, o ex-piloto deixou de seguir a apresentadora da Band nas redes sociais e também não a parabenizou pela passagem do seu aniversário.

"Foi maravilhoso, uma história especial na minha vida. Mas agora seguimos cada um o seu caminho", disse Paloma à revista Quem.

Quando o casal estava bem, postava fotos e trocavam mensagens carinhosas nas redes sociais e Rubinho levou Paloma para se vacinar nos Estados Unidos.