Filho de Patrícia Poeta sofre acidente surfando e passa por cirurgia

Felipe Poeta, de 21 anos, filho de Patrícia Poeta, sofreu acidente enquanto surfava e precisou se operar. Por conta desse momento delicado, a apresentadora aproveitou o “Encontro”, da TV Globo, na manhã desta quinta-feira (04) para mandar um recado para ele.

“Deixa eu mandar um beijo para o meu filho do coração, que eu amo. Pipo, se você estiver com a televisão do hospital ligada… Ele sofreu ontem um acidente surfando. Operou durante a madrugada”, afirmou a apresentadora durante o programa matinal.

“Então, meu filho, um beijo grande para você. Amanhã, depois do programa, eu estou chegando aí para te dar um abração”, ainda finalizou.

A assessoria de Felipe, falou para à revista Quem, que Felipe teve rompimento de um tendão e precisou se operar: “Ele rompeu o tendão surfando ontem, foi para o hospital e ficou internado para realizar exames. Nesta madrugada ele fez uma operação, que levará 8 semanas de recuperação sem colocar o pé no chão”.

Produtor musical e DJ, Felipe chegou a compartilhar uma foto através de seu perfil do Instagram com a legenda “Surf de hoje rendeu” logo após a operação. O jovem é fruto do relacionamento de Patrícia com o diretor global Amauri Soares, com quem a apresentadora ficou casada durante 16 anos, se divorciando em 2017.