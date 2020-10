Filho de Mussum fala de herança após DNA positivo: 'Se não tiver, tudo bem, não faz diferença'

Igor Mussum, que descobriu no ano passado que é filho do comediante Mussum, afirmou em entrevista ao "Domingo Espetacular" de hoje que não tem muitos olhares para a herança do pai. Atualmente, o dentista luta pelo reconhecimento do sobrenome do pai nos documentos, o que lhe garantiria parte do seu legado.

"A minha mãe sempre me deu tudo e também não vou ser hipócrita que se tive alguma coisa tudo bem e se não tive tudo bem também porque não faz diferença", disse o jovem.

Para ele, a confirmação do exame de DNA foi recebida com muita alegria. "Quando eu vi que tinha 99,99% foi surreal, a melhor coisa." A relação do dentista com os outros irmãos desde então tem sido bastante harmoniosa.

"A gente marcou uma vez, os quatros irmãos, de se encontrar. Foi muito engraçado a gente no shopping tomando café, parece que são quatro pedaços do Mussum", contou. O dentista ainda revelou que pretende continuar com o legado do pai na Mangueira, escola de samba que o comediante sempre apoiava. "Não tem porque não continuar com isso", disse.