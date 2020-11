Filho de Gugu diz que quer seguir carreira de apresentador

João Augusto, de 19 anos, filho mais velho de Gugu Liberato, está cursando Comunicação e Administração de Empresas nos Estados Unidos e diz pensar em trabalhar como apresentador depois de se formar.

Em entrevista, durante o evento de lançamento da campanha “Gugu Vive”, de incentivo à doação de órgãos, ele confirmou que deseja seguir os passos do pai: “Eu vou, sim, querer ser uma pessoa da mídia, talvez relacionado à TV".

“Ele era um comunicador... Não vou dizer perfeito, porque ninguém é perfeito, mas era muito bom. Ele sabia o que falar, ele era um grande comunicador”, diz o jovem sobre ter aprendido muito com o pai.

O filho de Gugu relembrou a época em que tinha um canal de culinária no Youtube, chamado “Chefe do Futuro”. no qual contava com a colaboração do pai: “Eu gostava muito. Meu pai me apoiava, gostava de me ver gravando. Era como se ele fosse o diretor, sabe? Ele gostava demais, era sensacional”.