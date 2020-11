Família de Gugu cria campanha para incentivo a doação de órgãos

A família de Gugu Liberato produziu uma campanha para homenageá-lo e promover a solidariedade. A campanha “Gugu Vive” deve circular nas mídias entre 16 e 22 de novembro, período que marca o primeiro ano da partida do apresentador, que teve morte cerebral em decorrência de um acidente doméstico.

A campanha busca incentivar a doação de órgãos, como aconteceu com Gugu. Todos os órgãos do apresentador foram doados, beneficiando cerca de 50 pessoas.

Um site, guguvive.com.br, será lançado com a campanha para esclarecer dúvidas sobre doações de órgãos e incentivar pessoas a se tornarem doadoras. Um comercial produzido pelos três filhos do apresentador, João Augusto e as gêmeas Sofia e Marina, e pelos irmãos de Gugu também faz parte da ação.

Famosos estão sendo convidados a gravar vídeos sobre a importância de ser doador de órgãos e para conscientizar familiares dos doadores para que autorizem as doações de órgãos no sofrido momento do luto.