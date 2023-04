Filho de Giovanna Ewbank diz ter vontade de voltar para África; entenda a história

Giovanna Ewbank compartilhou um vídeo, nesta quinta-feira (05), com uma declaração de Bless, o filho de 8 anos. O garoto disse ter vontade de voltar para Malawi, na África. A conversa franca foi publicada no canal da artista no Youtube.

Tudo começou quando a atriz o perguntou “qual o superpoder que ele gostaria de ter”. Bless disse que queria voltar no tempo e ia ao local do nascimento. Giovanna ficou surpresa com a resposta. “E por que você ia voltar para lá?”.

E o menino disse que era pra ver como era o local. A atriz voltou a questionar: “Por quê? Você não lembra mais tanto? De nada? Nem dos seus amigos?”. E Bless admitiu, timidamente: Eu não me lembro de nada”.

O trecho da conversa fica depois do 8º minuto do vídeo no canal Gioh, no episódio 5, do quadro "Vida no Rancho". Veja!