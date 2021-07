Filho de Chorão vira piada ao dizer que cantor torcia para Rayssa

O filho do ex-vocalista do Charlie Brown Jr. - o Chorão, o músico Alexandre Abrão, disse que o pai torcia para o sucesso de Rayssa Leal, a 'fadinha', medalhista de prata nos skate street dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O problema é que Rayssa tem apenas 13 anos e somente viralizou em 2015, porém dois anos antes Chorão faleceu em 2013. A informação foi divulgada pelo portal Lance.

Rayssa recebeu medalha de prata na madrugada desta segunda-feira. Aos sete anos em 2015, Rayssa ficou conhecida ao ser compartilhada por Tony Hawk nas redes enquanto mandava manobras usando uma roupa de fada.

"Meu pai via essa menina andar de skate na internet e falava que ela ia longe... Olha a Rayssa nas Olimpíadas", postou ele. Logo após postar a mensagem, muitos seguidores começaram a tirar piada devido a impossibilidade do fato ter acontecido.

"Ok, vamos lá: parece que eu não sei fazer contas e que faço tudo para aparecer. Isso não muda o fato de que a pessoa em questão (Chorão) estaria pulando feito um louco com a conquista de uma garotinha de 13 anos. Já foi (o erro), deixem de ser babacas", disse Alexandre.

Chorão era grande entusiasta do skate, tendo inclusive construído uma pista pública de skate. O apelido do cantor ocorreu porque o vocalista chorava após perder as competições de skate na juventude. A banda Charlie Brown Jr. faz parte da trilha sonora do skate. A medalhista Rayssa Leal fez uma postagem antes da disputa exaltando a trajetória do skate até os Jogos Olímpicos com trechos da música 'Dias de luta, dias de Glória'.