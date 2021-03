Filha de Simony, atriz de Carrossel, aparece com nova aparência em foto; veja

A atriz Aysha Benelli, que fez sucesso como a romântica Laura na versão 2012 da novela infantil “Carrossel”, surpreendeu seus seguidores ao surgir bem diferente no Instagram.

A adolescente, que vai completar 18 anos em junho, vem fazendo uma dieta balanceada junto com a mãe e acompanhada de um nutricionista desde 2015, e cortou fast fodd e refrigerantes do cardápio.

Em seu canal no Youtube, Aysha revelou que sofria bullying na infância por ser gordinha. “Ficava triste, chorava e falava com a minha mãe, e ela sempre dizia para eu não ligar. E minha personagem em ‘Carrossel’, me ajudou muito a lidar com isso”, disse ela, que também contou, em agosto do ano passado, nas redes sociais que fez rinoplastia.

Aysha é filha número dois de Simony e fruto do relacionamento da cantora com o rapper Afro-x. Recentemente, Aysha respondeu a uma pessoa que a chamou de gorda por meio do Instagram.

“Aaaa amore, acho que você está confundindo. Uma pessoa gorda é acima do peso, e, isso, eu não sou mais. Isso é o formato do meu corpo, tenho coxas e tudo. Beijo pra você e cuida da sua vida”.