Fernando Zor se esquiva de declarar término definitivo com Maiara

O sertanejo Fernando Zor que terminou recentemente o noivado com Maiara, da dupla com Maraisa, deu uma declaração ambígua para o jornalista Leo Dias, do Portal Metropoles. Após tantas idas e vindas, ao ser indagado se essa seria uma decisão definitiva Fernando respondeu que é a melhor decisão "neste momento". “Como todo casal, tivemos nossas crises, que acabaram desgastando nosso relacionamento. Acredito que nesse momento seja a melhor decisão pra nós”, afirma o cantor.

Segundo ele, o casal decidiu expor menos o relacionamento nas redes sociais para se preservar mais. “Na internet tudo se intensifica, e nós aprendemos a lidar com isso nos últimos meses. Ter uma vida pública não significa que devemos expor tudo o tempo todo. Amamos e respeitamos os fãs e as pessoas que nos acompanham e torcem por nós, mas às vezes é preciso preservar a intimidade e a vida a dois”, diz.

Fernando não quis entrar em detalhes sobre os motivos para o fim ou os erros de cada um na relação. Ele elogiou a agora ex-noiva. "A Maiara entrou na minha vida na hora certa, vivemos momentos incríveis. Sempre houve muito amor e respeito acima de tudo. Erramos, acertamos e aprendemos muito juntos”.