Fernando e Maiara são flagrados juntos após dois meses de término

Os cantores sertanejos Maiara e Fernando Zor foram fotografados juntos no casamento do compositor Cristyan Ribeiro, que aconteceu nesta segunda-feira (22), em São Sebastião, São Paulo, após dois meses do término do relacionamento. As informações são do Metrópoles.

Maiara e Fernando ficaram noivos no início deste ano após um salto de paraquedas em uma viagem a Dubai, nos Emirados Árabes. Dentre os motivos do fim do noivado, os fãs apontam que seja o excesso de ciúme do sertanejo.