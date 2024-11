Fernanda Montenegro entra pro Guinness, o Livro dos Recordes, e comemora

A atriz Fernanda Montenegro, de 95 anos de idade, se tornou uma recordista, e fincou seu nome do Guinness Book, o Livro dos Recordes. A novidade foi divulgada no perfil oficial da atriz, na noite de quarta-feira (13).

"Fui agraciada, esta noite, com a notícia do recorde mundial (Guinness World Records) de maior público em leitura filosófica, pela apresentação de Simone de Beauvoir (1908-1986) no Parque do Ibirapuera, no dia 18 de agosto de 2024, onde estiveram presentes 15 mil pessoas", disse ela sobre a apresentação gratuita do espetáculo Fernanda Montenegro Lê Simone de Beauvoir.

VEJA MAIS

A atriz é uma lenda viva da dramaturgia brasileira, com inúmeros prêmios e uma indicação ao Oscar por Central do Brasil.

"Divido em agradecimento, este prêmio, com todo o público que esteve presente neste grande encontro entre arte e educação. Meu abraço especial, ao Itaú que tornou esta leitura possível", ainda escreveu a atriz.

No discurso emocionado, Fernanda Montenegro foi ovacionada pelo público ao falar da importância da cultura para as pessoas, uma nação, um país inteiro, capaz de unir 15 mil pessoas com um monólogo.