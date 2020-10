Fernanda Lima comemora 1 ano da filha com Rodrigo Hilbert

Fernanda Lima se derreteu de amor pela filha, Maria Manoela, em postagem feita no Instagram, nesta sexta-feira, 30. A mulher de Rodrigo Hilbert celebrou a passagem do primeiro ano de vida da pequena, transcorrido no último dia 27.

Ao lado de uma série de fotos com a menina, ela escreveu: "Maria meu amor. Já fez um ano que a gente se olhou pela primeira vez. Quando você saiu de dentro de mim a médica te colocou imediatamente no meu colo. Você ficou quietinha, sem chorar, me olhando fixamente por um tempo que pareceu a eternidade. Senti na hora que você veio a esse mundo em missão de paz ( menos a noite rsrs)... e assim seguimos nossos dias até hoje. Eu te alimentando com meu leite e tu me alimentando com essa presença amorosa e risonha, quando mais precisei. Te amo filha! Jamais soltarei sua mão. Te amo Rodrigo".