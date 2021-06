Felipe Prior diz que mandou mensagem para Juliette: ‘Bonita e gente boa’

Durante uma entrevista, o ex-BBB Felipe Prior comentou que mandou algumas mensagens para Juliette Freire após ter se envolvido em problemas com os "cactos", fãs da campeã do “BBB 21”.

Tudo começou quando Prior foi questionado, durante uma live, se ficaria com a campeã do BBB 21. Ele respondeu que se aproximar dela o traria muitos seguidores.

"Eu falei brincando, com respeito, e tiraram do contexto. Eu não ligo para seguidor, e se alguém quiser parar de me seguir, tranquilo também. Começaram a criar uma situação errada na internet, de que eu queria surfar no sucesso dela", comentou ele.

Ele explicou como foi o contato com a paraiabana. "Então resolvi entrar em contato e mandar um direct para Juliette pelo Instagram para esclarecer tudo. Ainda disse para ela aproveitar o momento. Ela é bonita, parece ser gente boa. Não torci para ela, torci para o Gil, me identifiquei com a autenticidade dele, não que ela não tenha também. Ela não me respondeu, mas o recado foi dado. Só não quis ter problema",explicou.

Prior também comentou sobre Nego Di: "Acompanhava o trabalho dele, gostava, mas foi muito vacilão no programa, quis jogar o jogo do momento. Falou mal de mim, apontou o dedo sem me conhecer. Além disso, humorista não pode ter medo do cancelamento, tem que respeitar, mas não pode ter medo de ser cancelado", disse ele.