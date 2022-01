Feat entre Juliette e Alok será lançado na sexta-feira, 14

Na próxima sexta-feira, 14, será lançada “Un Ratito”. O single é uma parceria de Alok com Juliette, com a participação de Luis Fonsi, conhecidíssimo pelo hit Despacito, e os novos nomes da música latina Lunai e Lenny Tavárez.

As informações foram divulgadas em primeira mão lá no Hugo Gloss.

A dupla comemorou o anúncio da canção nas redes sociais. “Un Ratito” vai ganhar um clipe mega especial no final do mês.

Em dezembro, Alok contou no podcast Podpah que a faixa surge com um estilo bem diferente do que a ex-BBB já vem apresentando em seu EP.