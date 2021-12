Alok confirma parceria musical com Juliette: 'Ela é uma pessoa incrível'

O DJ e produtor musical Alok confirmou que uma parceria musical com a vencedora do Big Brother Brasil 21, Juliette, está por vir. A informação foi dada durante uma entrevista ao podcast 'Podpah', na noite de segunda-feira (12). As informações são do Uol

"Eu vi a Juliette lançando o seu primeiro álbum e vi que ela estava voltando para as suas raízes, é a verdade dela. Pensei que seria muito bom se ela fizesse um trabalho pop gringo, quebraria barreiras", afirmou ele na conversa.

Conforme ele, a parceria estava sendo produzida com outros três artistas estrangeiros e Juliette era o nome certo para o projeto. “Eu gosto muito da Juliette. Acompanhei no BBB e conheci pessoalmente no último fim de semana. Ela é uma pessoa incrível, muito humilde. Juliette é de verdade. Ela gravou a música e ficou muito bom", comentou.

Os dois se encontraram no último sábado (11), em um show do DJ no Rio de Janeiro. A influencer e também cantora foi ovacionada pelo público e dançou a música 'Anunciação', de Alceu Valença.