Fátima Bernardes abre o jogo sobre ter filhos com Túlio Gadêlha: ‘a gente nunca diz nunca’

Após fazer cinco anos de namoro com o deputado Túlio Gadêlha, de 34 anos, Fátima Bernardes finalmente revelou se gostaria de ser mãe novamente. Com 60 anos de idade, completados em 16 de setembro, a apresentadora foi questionada sobre a possibilidade de engravidar e ter outros filhos, além dos trigêmeos Lara, Beatriz e Vinícius, que comemoraram os 25 anos em outubro.

No início da entrevista, Fátima falou sobre o relacionamento com Túlio e como os dois passaram a ter mais tempo para ficar juntos agora que ela não apresenta o “Encontro”.

“Antes, eu e Túlio não deixávamos passar 15 dias sem nos vermos. Era mais complicado, por circunstâncias do meu trabalho, no Rio, e do dele, entre Recife e Brasília. Agora, eu vou pra lá e passo uma semana com ele, consigo ficar mais tempo junto. A gente conseguiu tirar uns dias logo depois da eleição, eu votei e voei pra lá (Túlio se reelegeu deputado federal de Pernambuco pelo partido Rede Sustentabilidade)”, contou Fátima.

Quando surgiu a pergunta sobre a maternidade, Fátima revelou que o casal ainda não conversou sobre ter filhos juntos. E ainda declarou que, caso aconteça, ela não poderia gerar uma criança em seu próprio ventre, já que retirou o útero em dezembro de 2020, depois da descobrir um câncer.

“De toda forma, vivo um outro momento. Poderia ser mãe do coração, mas não é o caso. Nunca tive essa conversa com Túlio, ele nunca manifestou a vontade de ser pai. A gente nunca diz nunca, mas hoje eu digo que não quero mais”, afirma a apresentadora.

Segundo Fátima, ela sempre se dedicou à criação dos filhos e fica feliz que eles já sejam adultos para fazerem as próprias escolhas. “Fui uma mãe extremamente preocupada, dedicada. Agora, sinto um alívio em ver os três tocando suas vidas, já adultos. Tenho orgulho de perceber que criei três pessoas do bem. Essa é a nossa maior missão como mãe. Não tem regra nem garantia, mas deu tudo certo com os três. Então, acho que mereço folga nessa fase da vida”, encerrou ela, rindo.

