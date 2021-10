Fãs apontam romance de Grazi Massafera com o cineasta Alexandre Machafer

Ao que tudo indica, Grazi Massafera já tem um novo amor. Os fãs acreditam que a atriz vive um affair com Alexandre Machafer, diretor e produtor de filmes como “O Filho do Homem” e “Anos Radicais”.

Segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, Alexandre é amigo de Marcella, conhecida de Grazi, e isso teria sido a ponte entre Massafera e Machafer.

Alexandre segue Grazi em um suposto perfil privado que a artista possui no Instagram. Na plataforma é possível ver que Machafer gosta de praia, viagens, natureza e exercícios ao ar livre, coisas em comum com Massafera. O follow é recíproco e a interação dos dois nas redes sociais é bastante discreta.

Em agosto, Grazi Massafera confirmou o término do namoro com Caio Castro. Os atores engataram romance em meados de setembro de 2019. No entanto, eles só assumiram a relação publicamente no início de 2020. No ano passado, Grazi e Caio negaram uma crise no relacionamento após o galã ser visto sem aliança.

“Meu relacionamento com o Caio chegou ao fim porque entendemos ser hora de seguirmos separados. O que posso dizer agora é que encerramos com todo respeito à nossa história”, declarou a atriz. Na época, Caio Castro se pronunciou sobre a separação, negando ter traído Grazi e viver um affair com a modelo Larissa Bonesi, com quem viveu breve romance.

Recentemente, Caio Castro abriu o coração sobre o namoro com Grazi Massafera em entrevista ao podcast “MonkeyCast”. “Deu certo. Deu muito certo. Foi o relacionamento que mais deu certo. Durante dois anos e meio da minha vida, deu certo do início ao fim. O que deu errado? Nada”, afirmou.