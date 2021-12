Fãs apoiam Maiara após cantora divulgar que 'ganhou dois par de chifres no natal'

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, que recentemente foi vista novamente com o cantor sertanejo Fernando Zor, postou nos stories das suas redes sociais que levou um 'chifre no natal'.

(Reprodução / Redes Sociais)

Na postagem, ela também citou que deveria ter escutado a amiga Marília Mendonça, e que teve responsabilidade zero. A cantora colocou “Presepada”, música dela com a irmã Maraisa e Marília, que fala sobre fidelidade e escreveu: “Boa noite pra vc que ganhou dois par de chifre no natal!”.